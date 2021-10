Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane fait passer un message à Kylian Mbappé pour son avenir !

Publié le 5 octobre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé n’est pas passé loin d’un transfert au Real Madrid lors du dernier mercato estival et semble bien parti pour rejoindre gratuitement le club merengue en fin de saison, Raphaël Varane a livré son point de vue sur l’avenir de l’attaquant du PSG.

Dans un entretien accordé dans les colonnes de L’Equipe ce mardi, Kylian Mbappé s’est longuement confié sur son départ avorté du PSG cet été alors que le Real Madrid faisait le forcing pour racheter sa dernière année de contrat : « Déçu de rester au PSG ? Sur le coup, un peu. Quand ton ambition est de partir, si tu restes, tu n'es pas content », indique Kylian Mbappé, visiblement très contrarié par son départ avorté pour le Real Madrid au cours du mercato estival. Mais cela ne semble que partie remise pour l’attaquant du PSG : « Rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement », poursuit Mbappé. Le Real Madrid devrait donc rester une option prioritaire dans l’esprit de l’attaquant parisien l’été prochain…

Varane conseille Mbappé