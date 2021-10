Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti, Benzema... Leonardo fracasse le Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 5 octobre 2021 à 18h30 par Arthur Montagne mis à jour le 5 octobre 2021 à 18h32

Alors que le Real Madrid a multiplié les sorties fracassantes au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé, Leonardo sort du silence et réclame du respect pour le PSG. Très agacé, le directeur sportif parisien ne mâche pas ses mots.

Très attendue, la prise de parole de Kylian Mbappé a enfin eu lieu. L'attaquant du PSG a confirmé qu'il voulait rejoindre le Real Madrid cet été et qu'il envisage toujours un départ du club parisien. Et les aveux de l'ancien Monégasque ont visiblement donné le sourire à Florentino Pérez qui se projette déjà sur l'arrivée de Kylian Mbappé. « Nous espérons que le 1er janvier, tout pourra être réglé », confiait le président du Real Madrid à El Debate avant de mettre les choses au clair dans la foulée auprès de RMC Sport : « Mes propos ont été mal interprétés. Ce que j’ai dit est qu’iI faut attendre l’année prochaine pour avoir des nouvelles et ce, toujours dans le respect du PSG avec lequel nous entretenons de bonnes relations ». Quoi qu'il en soit, le Real Madrid devrait bel et bien revenir à la charge dès le 1er janvier prochain afin de l'engager libre pour la saison prochaine. Mais Florentino Pérez n'est pas le seul à parler de Kylian Mbappé. Karim Benzema a effectivement multiplié les appels du pied tandis que Carlo Ancelotti en rajoutait une couche ces derniers jours. « Qu’il en profite car le Real Madrid est le plus grand club du monde », lançait l'entraîneur merengue.

«Que cela cesse ! Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain»