Mercato - PSG : Paris peut déjà préparer l’après-Mbappé…

Publié le 6 octobre 2021 à 14h20 par La rédaction

Dans une interview accordée à l’Equipe, Kylian Mbappe a évoqué son avenir au PSG sans détours. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé à l’Equipe, Kylian Mbappe s’est exprimé sur ses intentions futures, lui qui arrive en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et qui a jusqu’à maintenant repoussé les avances pour prolonger : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité. J'ai déjà gaspillé beaucoup d'énergie cet été, et c'était usant (…) Concernant ma situation, depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation, vu que j'ai dit que je voulais partir ».

Mbappe entérine son départ en fin de saison

Même s’il ne prononce pas les mots tels quels, le message de l’attaquant français est très clair et ne laisse aucune part au doute : il veut quitter le PSG en fin de saison et il n’a aucunement l’intention de prolonger. A ce sujet, on peut d’ailleurs supposer que la campagne médiatique lancée cette semaine par Mbappé poursuit l’objectif d’entériner une bonne fois pour toutes cette situation et son départ en fin de saison, afin que le sujet de son avenir ne vienne plus perturber le quotidien.