Mercato - PSG : Fallait-il vendre Kylian Mbappé cet été ?

Publié le 6 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Kylian Mbappé ne s'en cache pas, il voulait partir cet été afin de rejoindre le Real Madrid et découvrir un nouvel environnement. Le PSG a-t-il bien fait de le retenir contre sa volonté ?

Dans le dernière semaine du mercato, le feuilleton Mbappé a affolé l'Europe du football. Et pour cause, le Real Madrid a fait le forcing pour le recruter, mais le PSG s'est opposé au départ de son attaquant. Mais alors que différents acteurs se sont exprimés sur le sujet, que ce soit à Paris ou au sein du club merengue, le principal concerné n'avait toujours pas donné sa version des faits. C'est désormais le cas. En effet, au micro de RMC , Kylian Mbappé s'est montré catégorique. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passées ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste », a lâché l'attaquant du PSG. Dans ces conditions, le club de la capitale a-t-il bien fait de conserver Kylian Mbappé ?

