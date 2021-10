Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va dégainer une nouvelle offre pour Mbappé !

Publié le 5 octobre 2021 à 20h45 par A.M. mis à jour le 5 octobre 2021 à 20h47

Malgré les propos de Kylian Mbappé sur son été agité et sur ses velléités de départ, le PSG ne désespérerait pas de conserver son numéro 7. Une nouvelle offre de prolongation pourrait ainsi être transmise.

Après un été très mouvementé, Kylian Mbappé est resté au PSG, mais il n'a pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain. La situation reste donc périlleuse et un départ libre n'est pas à exclure à l'issue de la saison. Au micro de RMC , l'international français faisait d'ailleurs le point les discussions qu'il a eues avec le PSG durant l'été pour prolonger : « Les gens ont dit que j'avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n'est absolument pas vrai. On me dit "Kylian maintenant tu parles avec le président", mais ce n'est pas à moi de juger . » Dans les colonnes de L'Equipe , Kylian Mbappé a même ajouté que « depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation, vu que j'ai dit que je voulais partir ».

Le PSG va tenter de prolonger Mbappé