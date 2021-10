Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut réaliser un exploit avec Kylian Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Depuis la sortie de Kylian Mbappé, l'avenir de l'attaquant du PSG semble tout tracé puisqu'il a reconnu qu'il voulait partir cet été. Mais si un départ vers le Real Madrid en fin de saison paraît inévitable, Fayza Lamari, la mère de l'attaquant parisien, ne ferme aucune porte et relance le futur de son fils.

Lors de la dernière semaine du mercato, tous les yeux étaient rivés vers Kylian Mbappé. Et pour cause, à un an de la fin de son contrat, le Champion du monde a fait l'objet de plusieurs offres du Real Madrid. D'ailleurs, au micro de RMC , il a reconnu que son ambition était de quitter le PSG : « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité . » Le message est clair, mais le PSG n'en a pas tenu compte, repoussant toutes les offensives merengue allant de 160 à 200M€. Par conséquent, l'avenir de Kylian Mbappé semble s'écrire loin de Paris puisqu'il sera libre de discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. « Concernant ma situation, depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation, vu que j'ai dit que je voulais partir », lâchait même l'international français dans les colonnes de L'Equipe , ne laissant plus beaucoup de doutes concernant son avenir...

Le clan Mbappé ne ferme aucune porte...

Et pourtant, rien ne semble à exclure dans ce dossier. En effet, face aux lecteurs du Parisien , Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé est également sortie du silence. Sa parole étant très rare, ses mots sont scrutés et d'autant plus importants qu'elle gère la carrière de son fils avec Wilfrid Mbappé, le père du joueur, et Delphine Verheyden, son avocate. Et Fayza Lamari ne ferme en aucun cas la porte à une prolongation au PSG. Bien au contraire même. Elle annonce la reprise des discussions. « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : J’arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain », assure Fayza Lamari. Des propos qui font échos à ceux de son fils qui lui aussi, de façon moins affirmative, refusait d'écarter définitivement la possibilité de prolonger au PSG. « J’ai appris quelque chose : la vérité d’hier, ce n’est pas celle d’aujourd’hui, ce ne sera pas celle de demain. Tu savais que Messi allait venir jouer au Paris Saint-Germain, toi ? (...) Je l’ai dit, on ne sait pas dans le football ce qu’il peut se passer. On ne sait rien du tout. Il y a six mois, je ne savais pas que je voulais partir », expliquait l'attaquant du PSG à RMC .

