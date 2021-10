Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Haaland, Leonardo active une nouvelle piste pour oublier Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 17h10 par A.C.

Kylian Mbappé se rapprochant dangereusement de la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain se prépare à le remplacer.

Si sa prise de parole a permis d'y voir plus clair dans son mercato agité, Kylian Mbappé n’a pas véritablement apporté de réponse claire sur son avenir au Paris Saint-Germain. Que ce soit lors de son entretien à L’Équipe ou celui à RMC Sport , l’attaquant n’a jamais véritablement expliqué s’il allait prolonger ou s’il allait quitter le PSG à la fin de son contrat. Si l’on s’en tient à la récente sortie de Leonardo, la volonté des Parisiens est toujours de le prolonger... mais on se prépare tout de même à toute éventualité ! Nous vous avons en effet révélé dès le 25 aout sur le10spot.com, que le PSG lorgne avec grand intérêt Erling Haaland, le prodige du Borussia Dortmund.

Le PSG se tourne vers Vlahović