Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Mbappé n’est pas allé au bras de fer pour partir ?

Publié le 6 octobre 2021 à 15h40 par G.d.S.S.

Kylian Mbappe est revenu dans l’entretien accordé à l’Equipe sur l’hypothèse d’un bras de fer avec le PSG pour partir l’été dernier. Analyse.

Dans l’entretien qu’il a accordé à l’Equipe, Kylian Mbappe a affirmé qu’à aucun moment il n’avait envisagé d’aller au bras de fer pour forcer son départ : « Si j’ai songé à aller au bras de fer pour partir ? Non, parce que ça aurait été ingrat. Ça n'aurait pas été reconnaissant envers un club qui m'a accueilli à 18 ans et qui m'a beaucoup donné pendant quatre ans. Et puis j'ai toujours envie de jouer, de montrer que je suis un grand joueur, que rien ne m'atteint, même un transfert manqué, et que je peux faire la différence jusqu'au dernier jour ». Que faut-il en penser ?

La situation contractuelle

Kylian Mbappe dit assurément la vérité lorsqu’il affirme ne jamais avoir voulu entrer dans un bras de fer avec le PSG par respect pour le club. Un autre élément doit cependant être ajouté, à savoir que sa situation contractuelle, lui qui sera libre en fin de saison, rendait son maintien à Paris beaucoup plus acceptable, puisqu’il savait que l’été prochain, il serait totalement libre de son choix. A fortiori avec la quasi-certitude de signer dans quelques semaines un contrat au Real Madrid (comme le règlement l’autorise), pour y arriver en juillet.