Mercato - PSG : Le véritable objectif de Kylian Mbappé pour son avenir…

Publié le 6 octobre 2021 à 15h20 par La rédaction

La campagne médiatique ouverte cette semaine par Kylian Mbappe paraît poursuivre un objectif précis. Analyse.

Depuis le début de la semaine, Kylian Mbappe a lancé une véritable campagne médiatique, accordant des interviews à plusieurs médias, tels l’Equipe et RMC , alors qu’il ne parlait plus depuis un certain temps, interviews au cours desquelles il aborde sans détours la question de son avenir, dont on comprend qu’il passera par un départ du PSG en fin de saison.

Entériner son départ du PSG en fin de saison

A l’analyse, cette opération médiatique pourrait bien poursuivre un objectif clair : clarifier une bonne fois pour toute son avenir en mettant l’horizon de son départ en juin prochain, et ce afin d’entériner son choix pour ne pas que le sujet de son futur continue de hanter son quotidien et le quotidien du club.