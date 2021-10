Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette fois-ci, Mbappé scelle son avenir…

Publié le 6 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Quelques semaines après la fin du mercato, Kylian Mbappé est sorti du silence et a enfin évoqué sa situation au PSG. Il ne laisse d'ailleurs que très peu de place aux doutes concernant son avenir.

C'est donc confirmé, Kylian Mbappé voulait bien quitter le PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid qui a transmis plusieurs offres dans la dernière semaine du mercato. Mais le club de la capitale a tout repoussé, quitte à prendre le risque de fois partir libre son attaquant. Et pour cause, Kylian Mbappé a reconnu que les discussions pour une prolongation était au point mort. « Concernant ma situation, depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation, vu que j'ai dit que je voulais partir », lance-t-il dans les colonnes de L'Equipe avant de poursuivre sur son avenir.

«Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin»