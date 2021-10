Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Qatar va-t-il réussir à prolonger Kylian Mbappé ?

Publié le 7 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Enfin sorti du silence, Kylian Mbappé a confié qu'il avait bien eu l'intention de quitter le PSG cet été. Et pourtant, l'hypothèse d'une prolongation de contrat prend de l'ampleur. Le club parisien va-t-il réussir à conserver son attaquant ?

Après plusieurs semaines d'attente, Kylian Mbappé est enfin sorti du silence sur son été agité. L'attaquant du PSG a confirmé ses velléités de départ. En effet, l'international français avait demandé à rejoindre le Real Madrid lors du précédant mercato, ce qui laisse penser qu'il partira en fin de saison. Malgré tout, Kylian Mbappé n'a pas fermé la porte à une prolongation. « J’ai appris quelque chose : la vérité d’hier, ce n’est pas celle d’aujourd’hui, ce ne sera pas celle de demain. Tu savais que Messi allait venir jouer au Paris Saint-Germain, toi ? (...) Je l’ai dit, on ne sait pas dans le football ce qu’il peut se passer. On ne sait rien du tout. Il y a six mois, je ne savais pas que je voulais partir », expliquait l'attaquant du PSG à RMC . Mais existe-t-il vraiment une chance de voir Kylian Mbappé étendre son bail à Paris ?

Le clan Mbappé laisse la porte ouverte