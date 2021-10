Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, on y croit toujours pour Kylian Mbappé !

Publié le 7 octobre 2021 à 17h45 par A.C.

En fin de contrat, Kylian Mbappé s’approche dangereusement d'un départ du Paris Saint-Germain, avec le Real Madrid qui l’attendrait déjà les bras ouverts.

Le Paris Saint-Germain joue à un jeu dangereux. Après avoir refusé jusqu’à 180M€ cet été, les Parisiens risquent de voir Kylian Mbappé partir à la fin de son contrat en juin prochain. En Espagne, on assure que les récentes sorties de la star du PSG à L’Équipe et RMC Sport auraient été très bien accueillies du côté du Real Madrid, où l’on préparerait déjà son futur contrat. Le projet de Florentino Pérez est en effet de trouver un accord avec Mbappé dès le 1er janvier prochain, date à laquelle il pourra négocier avec le club de son choix.

Le PSG est toujours confiant !