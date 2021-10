Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà ce que veulent dire les propos de la mère de Mbappé…

Publié le 7 octobre 2021 à 14h40 par La rédaction

La mère de Kylian Mbappe a affirmé aujourd’hui qu’il existait une discussion en cours avec le PSG pour une prolongation. Analyse.

Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappe, s’est exprimé au lendemain des sorties médiatiques de son fils évoquant son avenir, indiquant au Parisien que la possibilité d’une prolongation au PSG n’était pas exclue : « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : "J’arrête ma carrière". Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain ».

Deux hypothèses plausibles

Comment interpréter ces propos, qui ont de quoi surprendre puisqu’ils apparaissent contradictoires avec ceux de Kylian Mbappe lui-même, qui indiquait hier qu’il n’y avait aucune discussion avec le PSG désormais. De même, la mère du joueur laisse la porte ouverte à une prolongation à Paris là où le joueur, sans l’affirmer ouvertement, amenait à penser de manière très claire qu’il partirait en fin de saison. Deux hypothèses sont plausibles : soit il existe un différentiel de vision au sein de l’entourage de l’attaquant, certains préférant maintenir ouverte l’option d’une prolongation même si la volonté de ce dernier de rejoindre Madrid est établie, soit ces propos visent à aplanir la situation avec le PSG, certains médias ayant affirmé que le club de la capitale avait particulièrement mal vécu les propos du joueur (sans d’ailleurs que l’on puisse réellement comprendre pourquoi).