Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a déjà choisi sa prochaine destination !

Publié le 7 octobre 2021 à 14h15 par A.D.

Transféré librement et gratuitement au PSG cet été, Lionel Messi s'est engagé pour deux saisons, plus une en option. A peine arrivée dans le club de la capitale, La Pulga aurait déjà trouvé son prochain point de chute : la MLS.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Lionel Messi a négocié pendant plusieurs semaines avec le Barça pour prolonger, sans succès. Alors que son renouvellement de bail était impossible avec le FC Barcelone, La Pulga s'est engagée librement et gratuitement en faveur du PSG. Grâce à une offre de contrat de 25M€ nets annuels, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont convaincu Lionel Messi de les rejoindre à Paris. Et alors qu'il est engagé pour deux saisons, plus une en option, l'international argentin aurait déjà choisi sa prochaine destination.

Direction la MLS pour Lionel Messi ?