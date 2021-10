Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé lâche ses vérités sur le Real Madrid !

Publié le 6 octobre 2021 à 19h30 par Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé a révélé qu'il avait bien demandé à quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid cet été, Fayza Lamari, la mère de l'attaquant parisien,

Lors de la dernière semaine du mercato, Kylian Mbappé a fait l'objet de plusieurs offres du Real Madrid. Conscient que le contrat de l'attaquant parisien s'achève en juin prochain, le club merengue a tenté de faire craquer le PSG qui n'a toutefois pas cédé malgré des offres comprises entre 160 et 200M€. D'ailleurs, le Champion du monde a confirmé au micro de RMC qu'il voulait partir : « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité . » Kylian Mbappé est finalement resté au PSG, mais ses envies de départ en ont interrogé plus d'un puisqu'il affichait récemment sa volonté d'évoluer dans le projet le plus ambitieux et cela tombe bien puisque le club de la capitale a réalisé un recrutement légendaire en recrutant notamment Lionel Messi. Alors pourquoi Kylian Mbappé voulait partir ?

«Cet été, Kylian avait décidé le Real car il voulait réaliser son rêve et être au début de l’histoire»