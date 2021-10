Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, c'est terminé !

Publié le 6 octobre 2021 à 18h10 par D.M.

A en croire le journaliste Bruno Salomon, Kylian Mbappé devrait rester au PSG jusqu'à la fin de la saison avant de rejoindre les rangs du Real Madrid.

Silencieux depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé est revenu au centre de l’actualité. Ces dernières heures, le joueur du PSG a accordé deux longs entretiens, l’un à L’Equipe , l’autre à RMC Sport, pour revenir sur différents sujets et notamment sur ses envies de départ lors du dernier mercato estival. Mbappé a reconnu qu’il souhaitait quitter le club parisien, pour rejoindre le Real Madrid. « Après l’Euro, j’ai dit que je voulais partir. L’idée, c’était qu’on marche tous main dans la main, le club vendeur, le club acheteur et moi. Qu’on fasse le meilleur deal possible pour sortir par la grande porte. Je voulais aussi laisser du temps à mon club pour trouver un remplaçant. » Finalement, les dirigeants du PSG ont refusé les nombreuses offres transmises par Florentino Perez pour conserver Kylian Mbappé. Mais à en croire le journaliste Bruno Salomon, le champion du monde devrait bien prendre la direction de l’Espagne à la fin de la saison.

« Mbappé ? Il va finir sa saison et partira »