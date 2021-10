Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle offensive est lancée pour Kylian Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 15h15 par T.M.

Si Kylian Mbappé a toujours refusé de prolonger avec le PSG jusqu’à présent, le club de la capitale ne perdrait visiblement pas espoir.

Dans les mois à venir, la prolongation de Kylian Mbappé va être l’un des grands sujets au PSG. Après avoir fermé la porte à un départ du Français cet été, le club de la capitale va tout faire pour lui offrir un nouveau contrat et ainsi éviter un départ libre dans un an. Une mission qui s’annonce toutefois complexe. En effet, s’il venait à être libre, le Parisien n’aurait plus aucun obstacle pour rejoindre le Real Madrid. De plus, jusqu’à présent, Mbappé a toujours refusé de prolonger avec le PSG.

Un contrat de 2 ans pour Mbappé ?