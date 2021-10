Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola a été approché pour Paul Pogba…

Publié le 6 octobre 2021 à 14h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester United, Paul Pogba devrait voir ses dirigeants faire le forcing pour prolonger son engagement contractuel bien que le PSG soit dans le coup pour boucler son arrivée libre à la prochaine intersaison.

Depuis l’été 2019 et sa déclaration dans laquelle il disait vouloir se lancer un nouveau challenge après trois saisons effectuées à Manchester United, Paul Pogba ne cesse de faire la Une des journaux. Le Real Madrid, la Juventus ou encore le PSG, tous ont été liés au nom de Pogba lors de différentes sessions de mercato. Et lors de la dernière, c’est bien le PSG qui semble avoir été le plus proche de s’attacher ses services en étant partant pour lui offrir 600 000€ par semaine s’il venait à signer au Paris Saint-Germain d’après The Independent. Cependant, Manchester United ne compterait pas le laisser filer à l’expiration de son contrat à la fin de la saison.

United a fait part de ses intentions à Pogba et Raiola