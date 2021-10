Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Mauro Icardi prend forme !

Publié le 7 octobre 2021 à 16h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Mauro Icardi aurait tout fait pour rester au PSG. Mais alors que son temps de jeu est très léger depuis le début de saison, le numéro 9 parisien pourrait décider de prendre le large dès le mois de janvier. Une aubaine pour la Juventus, qui aurait placé le nom de Mauro Icardi en tête de liste. D'ailleurs, les Bianconeri auraient déjà trouvé la bonne formule pour réaliser l'opération Icardi, bien qu'ils n'auraient pas encore la solution pour assumer son salaire.

Après une saison de prêt satisfaisante au PSG, Mauro Icardi a vu Leonardo lever son option d'achat à l'été 2020. Mais à partir du moment où il s'est engagé définitivement avec le club parisien, le buteur argentin est entré dans une mauvaise spirale. En effet, Mauro Icardi a commencé à enchainer les blessures. Ce qui l'a privé d'un grand nombre de matchs de la saison 2020-2021 et qui l'a empêché d'évoluer à son plus haut niveau. Remis sur pied, Mauro Icardi avait l'occasion d'avoir un nouveau départ au PSG lors de cet exercice 2021-2022. Mais avec l'arrivée de Lionel Messi, le numéro 9 rouge et bleu se retrouve avec un très faible temps de jeu sous Mauricio Pochettino. Alors qu'il aurait tout fait pour rester au PSG lors du dernier mercato estival, Mauro Icardi pourrait bientôt voir les choses différemment. Alors qu'il n'a plus beaucoup de minutes à se mettre sur la dent, l'ancien de l'Inter pourrait bientôt ouvrir la porte à un départ du PSG au mois de janvier selon la Gazzetta dello Sport . Et son prochain club pourrait déjà être trouvé.

Direction la Juventus en janvier pour Mauro Icardi ?