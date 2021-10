Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi pourrait prendre une décision fracassante !

Publié le 7 octobre 2021 à 15h10 par A.D.

Soumis à une lourde concurrence au PSG, Mauro Icardi peine à obtenir des minutes de jeu cette saison. Alors qu'il aurait tout fait pour rester à Paris cet été, le buteur argentin pourrait désormais ouvrir la porte à un départ pour le mois de janvier.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé très fort sur le marché. En effet, Leonardo a recruté à la fois Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. En ce qui concerne les départs, le directeur sportif du PSG a réussi à trouver preneur pour Alphonse Areola, Pablo Sarabia et Mitchel Bakker. Et alors que son nom était annoncé sur le départ, Mauro Icardi est finalement resté au PSG. Ce qu'il pourrait bientôt regretter.

Mauro Icardi bientôt prêt à partir ?