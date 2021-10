Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Transfert garanti pour Erling Haaland ?

Publié le 7 octobre 2021 à 14h20 par La rédaction

En Allemagne, Sport Bild affirme que le Borussia Dortmund organise une contre-attaque dans l’espoir de conserver Erling Haaland l’été prochain. Analyse.

Selon le média allemand Sport BILD , le Borussia Dortmund n’aurait pas renoncé à l’idée de conserver Erling Braut Haaland pour au moins une année, son contrat courant jusqu’en juin 2024 et sa clause libératoire de 75M€ étant effective courant 2022. Pour cela, Dortmund compte sur un éventuel accord avec son équipementier Puma, alors que le contrat personnel de Haaland avec Nike prend fin l’été prochain, et ce afin d’être en mesure de lui proposer un salaire de 15 millions par an, au lieu des 8 millions qu’il touche actuellement. Une telle démarche peut-elle inverser la tendance ?

Quasiment aucune chance

A l’analyse, cela semble peu probable. Si Mino Raiola a fait inscrire une clause de sortie à 75 millions d’euros en juin 2022 pour le buteur norvégien, c’est bien dans l’optique d’organiser son transfert dans un top club européen à cette date. L’offre contractuelle à la hausse organisée par Dortmund n’y changera rien, et ce d’autant plus que financièrement, Haaland a la garantie de toucher plus dans son futur club, qu’il s’agisse du Real Madrid, du PSG ou de Manchester City.