Mercato - Barcelone : L'avenir de Sergio Agüero est déjà décidé !

Publié le 7 octobre 2021 à 15h00 par A.D.

Arrivé librement et gratuitement au FC Barcelone cet été, Sergio Agüero aurait déjà choisi sa prochaine destination. En effet, El Kun prévoirait de rejoindre la MLS après son séjour au Barça.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, Sergio Agüero n'a pas prolongé avec son club. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, El Kun a décidé de rejoindre Lionel Messi au FC Barcelone. Transféré librement et gratuitement dans le club catalan, Sergio Agüero a finalement vu son ami et compatriote argentin prendre le large et signer en faveur du PSG. Toutefois, l'ancien de Manchester City pourrait retrouver Lionel Messi en MLS.

Un départ en MLS pour Sergio Agüero ?