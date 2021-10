Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Doha peut tout perdre l’été prochain…

Publié le 8 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’Erling Braut Haaland est perçu comme étant le successeur parfait de Kylian Mbappé par le PSG, le Real Madrid pourrait faire capoter les plans du Paris Saint-Germain.

Que ce soit à l’occasion de son entrevue pour L’Équipe ou pour celle avec RMC Sport, sans oublier les propos tenus par sa mère au Parisien , Kylian Mbappé a clairement fait savoir qu’un départ libre de tout contrat du PSG l’été prochain était une option très probable. Sans pour autant totalement fermer la porte à une prolongation. Cependant, Mbappé aurait à ce jour de fortes chances d’arborer la tunique du Real Madrid la saison prochaine et il pourrait en être de même pour Erling Braut Haaland bien que le PSG fasse du Norvégien sa priorité au niveau de la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le révélait en août dernier.

Le Real Madrid veut faire coup double