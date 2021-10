Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette précision de taille sur le feuilleton Haaland !

Publié le 7 octobre 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que plusieurs clubs sont intéressés par Erling Haaland, tout serait déjà convenu de manière officieuse entre Mino Raiola et le Borussia Dortmund pour le départ du buteur norvégien.

Tout indique qu’Erling Haaland animera le marché des transferts au cours du prochain mercato estival. Et pour cause, l’international norvégien est annoncé dans les viseurs de nombreuses écuries européennes, notamment celui du PSG (dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme révélé par le10sport.com), du Real Madrid ou encore de Manchester City. Et visiblement, tout serait d’ores et déjà convenu officieusement pour son grand départ dans quelques mois.

Un pacte oral pour le départ d’Erling Haaland ?