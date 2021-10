Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne lâche rien avec Kylian Mbappé !

Publié le 7 octobre 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé et son entourage semblent quelque peu ouverts à l’idée d’une prolongation au PSG, le club de la capitale ne compterait pas lâcher du lest dans ce dossier.

« On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions », a lâché Fayza Lamari dans un entretien accordé au Parisien publié ce mercredi. Ce faisant, la mère de Kylian Mbappé a quelque peu ouvert la porte à une prolongation de son fils au PSG, lui dont le contrat à Paris expirera le 30 juin prochain. Ces propos s’inscrivent dans la droite ligne de ceux tenus par le joueur lui-même, qui affirmait à RMC Sport ce mardi que tout peut arriver. « J’ai appris quelque chose : la vérité d’hier, ce n’est pas celle d’aujourd’hui, ce ne sera pas celle de demain. Tu savais que Messi allait venir jouer au Paris Saint-Germain, toi ? (...) Je l’ai dit, on ne sait pas dans le football ce qu’il peut se passer. On ne sait rien du tout. Il y a six mois, je ne savais pas que je voulais partir », a assuré Kylian Mbappé.

Le PSG veut encore et toujours convaincre Kylian Mbappé