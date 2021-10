Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une position forte pour l'arrivée de Mbappé !

Publié le 7 octobre 2021 à 10h15 par B.C.

Ce mercredi, la mère de Kylian Mbappé a annoncé que les discussions étaient toujours en cours avec le PSG pour une éventuelle prolongation. Pas de quoi inquiéter néanmoins le Real Madrid.

Alors qu’il a confirmé cette semaine son intention de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a également laissé entendre qu’une prolongation de son contrat courant jusqu’à la fin de la saison n’était toujours pas d’actualité pour lui. « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." » Cependant, la mère de l’attaquant français, Fayza Lamari, a tenu un message plus optimiste sur le sujet, en déclarant dans un entretien accordé face aux lecteurs du Parisien : « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? » Une sortie qui n’affolerait pas le Real Madrid.

Le Real Madrid reste tranquille pour Mbappé