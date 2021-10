Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prépare une offensive à la Neymar pour Mbappé !

Publié le 7 octobre 2021 à 9h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a demandé à sa direction de le laisser partir cet été car il ne voulait pas prolonger, mais il est finalement resté au PSG. Pour ne pas voir son numéro 7 prendre le large en 2022, Nasser Al-Khelaïfi aurait l'intention de lancer une nouvelle salve XXL. En effet, le président parisien compterait offrir à Kylian Mbappé le même salaire que Neymar.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé a essayé d'obtenir un bon de sortie lors du dernier mercato estival. Comme l'a confié l'attaquant français, il a demandé à sa direction de le vendre cet été car il ne voulait pas prolonger. Finalement resté au PSG, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ libre et gratuit le 1er juillet. Toutefois, comme il l'a laissé clairement entendre, les dés ne sont pas totalement jetés actuellement. « J’ai appris quelque chose : la vérité d’hier, ce n’est pas celle d’aujourd’hui, ce ne sera pas celle de demain. Tu savais que Messi allait venir jouer au Paris Saint-Germain, toi ? La vérité, c’est que j’ai voulu partir cet été. Je ne veux pas baratiner les gens avec ça. C’est fatigant pour tout le monde. Je pense qu’on peut créer quelque chose d’extraordinaire cette année. Venir perturber tout le monde avec des discours, des interviews d’après-match où on ne te parle même pas du match, juste : "Alors, ça avance ?"… Non, non. Je l’ai dit, on ne sait pas dans le football ce qu’il peut se passer. On ne sait rien du tout. Il y a six mois, je ne savais pas que je voulais partir » , a expliqué Kylian Mbappé à RMC Sport .

Un salaire à la Neymar pour Kylian Mbappé ?