Mercato - PSG : Une énorme bataille à prévoir pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 7 octobre 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé pourrait bien partir libre du PSG, cela pourrait intéresser de nombreux cadors européens. Ou pas…

Finalement, Kylian Mbappé est resté au PSG cet été. Néanmoins, le départ de l’international français pourrait n’être que partie remise et il pourrait intervenir d’ici quelques mois. En effet, Mbappé est entré dans sa dernière année de contrat et si le club de la capitale n’arrive pas à le prolonger dans les prochains mois, le joueur de Mauricio Pochettino partira librement. Et avec le futur meilleur joueur du monde disponible gratuitement, cela risque d’éveiller les intérêts.

Les cadors européens se retirent !