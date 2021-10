Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès répond sèchement aux critiques sur Mbappé !

Publié le 7 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé est enfin sorti du silence au sujet de son envie de quitter le PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid, Pierre Ménès ne comprend absolument pas les critiques à l’égard de l’international français.

Dans des entretiens accordés à L’Equipe et RMC Sport mercredi, Kylian Mbappé a enfin tout déballé sur son mercato estival très agité ! Désireux de quitter le PSG ces derniers mois pour prendre la direction du Real Madrid, l’attaquant français a finalement été retenu par ses dirigeants qui ont pris un gros risque en refusant de grosses offres à un an seulement de la fin du de contrat de Mbappé. Et alors que les propos du jouer du PSG ont dérangé une partie du grand public, le débat est lancé sur cet épineux cas Mbappé.

« Je ne vois pas ce qu’il a fait de mal »