Mercato - PSG : Un retour à la charge déjà prévu pour Mohamed Salah ?

Publié le 6 octobre 2021 à 17h15 par T.M.

Cet été, le PSG aurait pensé à Mohamed Salah en cas de départ de Kylian Mbappé. Et visiblement, la star de Liverpool pourrait encore débarquer dans la capitale française.

Tout était prévu en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Bien que le PSG a finalement retenu son joyau, la question de sa succession était tout de même à l’étude. Et c’est Mohamed Salah (Liverpool) qui était censé venir faire oublier Mbappé. « De ce que l’on me dit, le PSG étudiait la possibilité de recruter Salah tôt durant l’été, en juin, si Mbappé était vendu au Real Madrid. Ils étaient préparés à faire quelque chose de gros, et ils voulaient essayer avec Salah », a notamment expliqué Fabrizio Romano.

Salah pour remplacer Mbappé ?