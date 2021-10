Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait activé une opération colossale pour oublier Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 13h45 par T.M.

Finalement, Kylian Mbappé n’a pas quitté le PSG cet été. Néanmoins, la direction parisienne avait tout prévu concernant le Français.

Partira, ne partira pas ? Tout au long de l’été, l’incertitude planait concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG était en effet annoncé comme la priorité du Real Madrid. Et si Florentino Pérez a tout tenté, cela n’a pas été suffisant pour faire craquer la direction parisienne. Pourtant, au PSG, on était prêt pour un départ de Mbappé puisque la question de sa succession était à l’étude en interne. Et à Paris, c’est Mohamed Salah qui aurait été chargé de venir pallier cette perte colossale.

« Ils voulaient essayer avec Salah »