Mercato - PSG : Lionel Messi a bouleversé un autre dossier colossal de Leonardo !

Publié le 6 octobre 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG durant le mercato estival, Lionel Messi a bouleversé le recrutement du club de la capitale qui était en quête d’un gros renfort au milieu de terrain.

En plus de Georginio Wijnaldum, le PSG avait initialement prévu de faire venir un autre profil XXL au milieu de terrain cet été. Plusieurs profils ont été annoncés dans le viseur de Leonardo à cet effet, comme Paul Pogba ou encore Eduardo Camavinga, mais aucune de ces pistes n’a finalement été concrétisée par le directeur sportif du PSG. Un échec qui s’explique par l’opportunité Lionel Messi sur le marché, qui n’était initialement pas prévue comme l’explique le journaliste Fabrizio Romano dans son podcast Here We Go .

« Messi a fait changer les plans »