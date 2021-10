Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces terribles explications sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 6 octobre 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, la planète football a tremblé suite au départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Un départ qui fait encore réagir aujourd’hui…

Arrivé très jeune au FC Barcelone, Lionel Messi n’avait connu que le club catalan en tant que professionnel. Une histoire que tout le monde pensait impossible à arrêter. Et pourtant… Après 21 ans, le Barça et l’Argentin ont dû se séparer cet été. Alors que Messi était pourtant d’accord avec Joan Laporta pour parapher un nouveau contrat, cela n’a pas pu se faire pour des raisons économiques. A cause de la crise et des règlements de la Liga, Barcelone n’avait pas les moyens d’offrir ce bail au sextuple Ballon d’Or. De quoi alors faire le bonheur du PSG, qui a récupérer Lionel Messi.

« Messi aurait pu continuer »