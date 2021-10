Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé se livre sur l’arrivée surprise de Lionel Messi !

Publié le 5 octobre 2021 à 9h45 par T.M.

Cet été, Lionel Messi a rejoint le PSG. De quoi surprendre tout le monde, y compris Kylian Mbappé.

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi était d’accord avec Joan Laporta pour prolonger son bail. L’histoire d’amour était donc bien partie pour continuer entre l’Argentin et le club catalan. Toutefois, après 21 ans d’histoire commune, les deux parties ont dû se séparer pour des raisons économiques. Vivement touché par la crise et à cause des règlements imposés par la Liga, le Barça n’a pas pu acter la prolongation de Messi, qui s’est alors retrouvé libre. Le PSG a ainsi sauté sur l’occasion pour réaliser l’un des plus grands coups de l’histoire en actant l’arrivée du sextuple Ballon d’Or, pour former un trio alléchant avec Neymar et Kylian Mbappé.

« Pour moi, il n'allait jamais quitter Barcelone »