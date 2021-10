Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jouer avec Messi au PSG ? Mbappé n’y croyait pas !

Publié le 5 octobre 2021 à 21h10 par A.C.

Kylian Mbappé est revenu sur l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, lors du dernier mercato estival.

C’est l’un des plus gros coups jamais réalisés. Si la Juventus a dépensé pas moins de 100M€ pour arracher Cristiano Ronaldo au Real Madrid en 2018, Leonardo n’a lui pas déboursé le moindre sou pour aller chercher Lionel Messi. Il faut dire que le FC Barcelone est dans une situation économique catastrophique et n’a pas pu offrir un nouveau contrat à la star argentine, qui a donc décidé à 34 ans de rejoindre seulement le deuxième club de sa carrière professionnelle. Ainsi, Messi forme au PSG depuis cet été un trio offensif incroyable, aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar.

« Je le mettais dans la catégorie : "Impossible que je joue avec lui" »