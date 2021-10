Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un problème avec Neymar depuis l’arrivée de Messi ? La réponse de Mbappé !

Publié le 5 octobre 2021 à 20h15 par A.C.

Kylian Mbappé s’est exprimé au sujet de l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, lors du dernier mercato estival.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont vu une immense star débarquer, avec Lionel Messi. Cette arrivée ne s’est toutefois pas faite sans quelques remous. Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur le nouveau visage du PSG, mais surtout sur la gestion de Mauricio Pochettino d’un trio offensif incroyable ! Il faut dire que déjà entre Neymar et Kylian Mbappé les choses ont parfois coincé et la sortie controversée du second lors du match de Ligue 1 face à Montpellier (2-0) en est l’exemple plus récent. Pour El Chiringuito , le courant ne passerait toutefois pas du tout entre Mbappé et Messi et cela se verrait surtout sur le terrain.

« Il faut intégrer un nouveau joueur, et pas des moindres »