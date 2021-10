Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir sortir le grand jeu pour oublier Mbappé !

Publié le 5 octobre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Darwin Nunez aurait de grandes chances de quitter le Benfica à la fin de la saison. Le club portugais pourrait accepter de le libérer pour 80M€.

Discret depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé est enfin sorti de silence pour clarifier sa situation et faire le point sur son avenir au PSG. « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." » a-t-il confié lors d’un long entretien accordé à L’Equipe . Un départ à la fin de la saison serait donc loin d’être exclu pour le champion du monde, désireux de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Alors que le club espagnol jouer son va-tout dans les derniers jours du mois d’août, le club parisien avait étudié la question de sa succession. Comme annoncé après le 10 Sport.com en exclusivité, le PSG avait coché les noms de Robert Lewandowski (Bayern Munich) et d'Erling Haaland (Borussia Dortmund), qui demeure la priorité de Leonardo en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Par ailleurs, le PSG aurait activé la pise menant à Darwin Nunez selon les informations de Record .

Les plus grands clubs sur Nunez

Considéré comme le successeur d’Edinson Cavani en Uruguay, l’attaquant de 22 ans réalise un excellent début de saison sous le maillot du Benfica, inscrivant 6 buts. « Il a des choses de Cavani et des choses de Suarez. Il a un bon physique : il est grand et très fort. Il doit continuer à travailler parce qu'il a du potentiel... et beaucoup de potentiel » confiait Diego Forlan à son sujet. Un talent, qui a tapé dans l’œil du PSG, mais aussi de plusieurs clubs européens. Comme l’indique Mundo Deportivo , Manchester City, le Milan AC et l’Atlético auraient coché son nom. L’Inter, Chelsea et Manchester United seraient également sur le coup pour Darwin Nunez, dans le viseur de l’OM lors de l’été 2020. Finalement, Benfica avait réussi à mettre la main sur le jeune joueur, qui a de grandes chances de quitter le Portugal à la fin de la saison. Alors qu’il dispose d’une clause libératoire fixée à 150M€, la formation lisboète serait prête à le laisser filer pour 80M€ lors du prochain mercato estival.

