Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle sortie forte de Maxime Lopez sur son départ !

Publié le 6 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Transféré définitivement à Sassuolo cet été, Maxime Lopez se réjouit d'évoluer au sein du club italien où il espère devenir l'un des cadres.

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans d'André Villas-Boas qui l'utilisait essentiellement comme doublure de... Florian Thauvin, Maxime Lopez a décidé de quitter son club formateur. Ainsi, après avoir prolongé afin de ne pas partir libre, le milieu de terrain marseillais a rejoint Sassuolo sous la forme d'un prêt avec option d'achat. D'ailleurs, depuis cet été, il n'est officiellement plus un joueur de l'OM. Maxime Lopez s'est de nouveau prononcé sur son choix.

Lopez ne regrette pas son choix