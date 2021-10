Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez en remet une couche sur son départ du projet McCourt !

Publié le 5 octobre 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entrait plus dans les plans de l’OM, Maxime Lopez avait rejoint Sassuolo durant l’été 2020. Le milieu de terrain français s’explique sur ce choix qu’il ne regrette absolument pas…

Formé à l’OM où il a d’ailleurs été un membre de l’équipe première à part entière pendant plus de cinq ans, Maxime Lopez (23 ans) a finalement été poussé vers la sortie à l’été 2020. Prêté du côté de Sassuolo avec une obligation d’achat de 2M€, Lopez s’est immédiatement imposé en Italie, et il a même profité cet été du départ de Manuel Locatelli pour s’imposer comme un titulaire indiscutable à Sassuolo. Interrogé au micro de beINSPORTS , il est revenu sur son choix porté vers le club italien au moment de quitter l’OM en 2020.

« Sassuolo n’était pas un choix par défaut »