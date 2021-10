Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum lâche ses vérités sur sa situation !

Publié le 6 octobre 2021 à 7h15 par A.M.

Moins utilisé ces dernières semaines après un début de saison poussif, Georginio Wijnaldum estime toutefois qu'il est satisfait de sa situation au PSG.

Cet été, le PSG a frappé très fort et a notamment commencé son recrutement estival en enrôlant Georginio Wijnaldum, libre. Sans débourser la moindre indemnité de transfert, le club parisien s'est donc offert le capitaine des Pays-Bas qui était titulaire à Liverpool. Une très jolie affaire sur le papier, mais dans les faits, l'international néerlandais peine à donner entière satisfaction au point d'avoir perdu sa place de de titulaire au profit d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera qui quant à eux réalisent un excellent début de saison. Pas de quoi cependant faire douter Georginio Wijnaldum.

«Personne ne s’est plaint jusque-là»