Mercato - PSG : Gros coup de tonnerre pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a ciblé le profil d’Erling Haaland pour remplacer Kylian Mbappé l’été prochain, le buteur norvégien du Borussia Dortmund envisage plutôt… le Real Madrid !

Mardi, dans les colonnes de L’Equipe , Kylian Mbappé a jeté un énorme froid sur son avenir au PSG alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité ». D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG cible notamment Erling Haaland pour remplacer Mbappé en 2022, mais…

Haaland aurait choisi le Real Madrid !

AS a révélé mardi qu’Erling Haaland, malgré l’intérêt confirmé du PSG, aurait d’autres projets pour son avenir et devrait privilégier un transfert au Real Madrid lors du prochain mercato estival. Il faudra donc aller chercher un autre profil pour oublier Kylian Mbappé…