Mercato - PSG : Une occasion en or s’offre à Leonardo pour Pogba !

Publié le 5 octobre 2021 à 21h15 par Th.B.

Déterminé à ne pas voir Paul Pogba partir gratuitement, Manchester United pourrait prendre une énorme décision pour cet hiver. Le PSG serait susceptible de voir la porte s’ouvrir pour un transfert.

Avant que Lionel Messi ne signe à la surprise générale un contrat de deux ans avec une troisième année en option juste avant la mi-août, Paul Pogba aurait été la cinquième recrue estivale souhaitée après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Et bien que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain à Manchester United, les dirigeants des Red Devils ont tenu à le conserver lorsque Pogba se montrait heureux en interne de poursuivre cette saison à Old Trafford selon The Athletic à la fin du mercato.

United ne voudrait pas laisser partir Pogba libre !