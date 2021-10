Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a fixé un ultimatum à Umtiti !

Publié le 6 octobre 2021 à 0h00 par Th.B.

Le FC Barcelone serait emballé par l’idée par se séparer de Samuel Umtiti et ce, dès le prochain mercato hivernal. Tout résiderait entre les mains du champion du monde.

Prolongé en juin 2018 afin d’empêcher Manchester United de lever sa clause libératoire de 60M€, Samuel Umtiti est depuis lié jusqu’en juin 2023. Cependant, son aventure blaugrana a été particulièrement mouvementée depuis puisqu’il n’a cessé d’être diminué par des problèmes physiques à son genou. De quoi pousser le FC Barcelone à l’inciter à aller voir ailleurs comme il en a été question en 2020 et à la dernière intersaison, en vain puisque Umtiti bien qu’il ait été annoncé du côté de l’OM ou de l’OGC Nice, a fait le forcing pour rester au FC Barcelone en demandant notamment à ses dirigeants de lui laisser une chance de regagner sa place au Barça cette saison.

Le FC Barcelone aurait tranché pour Umtiti !