Mercato - OM : Une incroyable occasion se présente pour Longoria !

Publié le 6 octobre 2021 à 0h30 par A.C.

Ancien joueur de Jorge Sampaoli en sélection chilienne, Alexis Sanchez pourrait bien le retrouver à l’Olympique de Marseille.

Le mercato de Pablo Longoria a été prolifique, mais Jorge Sampaoli ne semble pas totalement satisfait. L’Équipe révélait tout récemment que le coach de l’Olympique de Marseille aurait réclamé l’arrivée d’un attaquant supplémentaire, en dépit de l’agréable surprise Bamba Dieng. Ainsi, d’anciennes pistes estivales pourraient être activées par l’OM, qui pourrait également voir une occasion inratable se présenter ! En Italie, on assure en effet que Pablo Longoria surveillerait attentivement l’évolution de la situation d’Alexis Sanchez, qui ne joue plus à l’Inter et qui n’a pas manqué de le faire savoir.

L’Inter prête à libérer Alexis Sanchez