Mercato - OM : William Saliba a reçu une garantie pour son avenir !

Publié le 6 octobre 2021 à 7h30 par Th.B.

Protégé de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison, William Saliba ne devrait pas rallonger son séjour à l’OM outre l’expiration de son prêt à en croire les informations de Fabrizio Romano qui a révélé que l'avenir de Saliba à Arsenal serait garanti.

Wiliam Saliba, qui n’a toujours pas effectué la moindre minute avec l’équipe première d’Arsenal depuis son transfert à l’été 2019, enchaîne les prêts dans le championnat français. Après l’ASSE et l’OGC Nice, le défenseur central français évolue à l’OM depuis cet été et il en sera de même jusqu’à la fin de la saison. En effet, Arsenal et les dirigeants de l’OM se sont mis d’accord pour un prêt d’une saison sans option d’achat. D’après L’Équipe , le staff technique de Jorge Sampaoli serait bluffé par le niveau affiché par William Saliba depuis le début de saison. Au point d’être prêt à négocier un transfert définitif ? Arsenal ne serait pas emballé par cette idée.

Arsenal aurait assuré à Saliba qu’il a un avenir chez les Gunners !