Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette terrible révélation sur le retour de Xavi !

Publié le 6 octobre 2021 à 7h00 par D.M.

Joan Laporta envisagerait toujours de se séparer de Ronald Koeman. Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Xavi ne ferait pas partie des premiers choix du dirigeant.

« Ronald Koeman continuera d'être l'entraîneur du Barça, quel que soit le résultat face à l'Atlético. Nous comprenons qu'il mérite une marge de confiance pour de nombreuses raisons, c'est un Barcelonais, une référence dans le monde barcelonais. Il continuera et mérite une marge de confiance » confiait Joan Laporta il y a quelques jours. Mais en coulisses, le président du FC Barcelone ne cacherait pas ses doutes. Le dirigeant n’aurait pas confiance en Ronald Koeman et continuerait à suivre la situation de plusieurs techniciens comme Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Marcelo Gallardo et Roberto Martinez.

Laporta n'aurait pas confiance en Xavi

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Xavi ne ferait pas partie des priorités de Joan Laporta. Comme l’explique le journaliste Sique Rodriguez, le président du FC Barcelone estime que l’actuel entraîneur d’Al-Sadd n’est pas prêt pour diriger le FC Barcelone. La raison ? Il considérerait que le championnat qatari est trop faible et voudrait que Xavi se fasse la main avec l’équipe réserve avant de s’installer au Camp Nou. Pour l’heure, l’ancien milieu de terrain n’a toujours pas accepté cette proposition.