Mercato - Barcelone : Roberto Martinez en rajoute une couche sur le Barça !

Publié le 5 octobre 2021 à 16h00 par T.M.

Annoncé comme l’un des candidats le mieux placé pour remplacer Ronald Koeman, Roberto Martinez est revenu sur la rumeur FC Barcelone.

Finalement, Ronald Koeman ne quittera pas le FC Barcelone. Alors que l’avenir du Néerlandais semblait scellé et que son départ ne faisait plus aucun doute, Joan Laporta a volé au secours de son entraîneur, lui apportant son soutien. Malgré les mauvais résultats du Barça, Koeman aura la possibilité d’inverser la tendance. Cela était pourtant loin d’être gagné. En Catalogne, la succession de l’entraîneur blaugrana était même au centre de toutes les discussions. Plusieurs noms étaient évoqués à l’instar notamment de Roberto Martinez, actuel sélectionneur de la Belgique.

« Je n’y ai pas vraiment pensé »