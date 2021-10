Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Xavi, le Barça a encore du pain sur la planche…

Publié le 5 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien qu’il y ait une information circulant en Espagne comme quoi le FC Barcelone se serait déjà mis d’accord avec Xavi Hernandez pour qu’il prenne les rênes de l’effectif, il n’en serait rien.

La semaine dernière, le feuilleton Ronald Koeman a connu son lot de rebondissements. Alors que son départ semblait acté après la nouvelle défaite face au Benfica Lisbonne en Ligue des champions (3-0), le technicien néerlandais dont le contrat expirera en juin prochain au FC Barcelone semblait être sur le point d’être licencié avant que Joan Laporta n’assure samedi qu’après une discussion avec le coach, leur collaboration allait continuer. Cependant, le président du FC Barcelone aurait un atout dans sa manche pour sa succession.

Pas d’accord entre Xavi et le Barça