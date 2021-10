Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo enrage pour Kylian Mbappé…

Publié le 6 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Ayant témoigné de l’énième déclaration de Florentino Pérez dans la presse espagnole et à RMC Sport mardi au sujet de Kylian Mbappé et de son avenir au PSG, Leonardo est monté au créneau et n’a pas raté le président du Real Madrid.

Comme Kylian Mbappé l’a fait savoir à l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe , le PSG a refusé de le laisser partir au cours du dernier mercato estival bien que le champion du monde ait formulé son souhait de partir à ses dirigeants courant juillet après avoir pris la décision de mettre un terme aux discussions. De son côté, le Real Madrid, que ce soit via certains de ses joueurs comme Karim Benzema ou Toni Kroos ou par l’intermédiaire de son président Florentino Pérez, les déclarations se sont succédées. Mardi, Pérez a fait savoir à El Debate qu’il espérait que d’ici le 1er janvier tout soit réglé avant de s’expliquer à RMC Sport. « Mes propos ont été mal interprétés. Ce que j’ai dit est qu’iI faut attendre l’année prochaine pour avoir des nouvelles et ce, toujours dans le respect du PSG avec lequel nous entretenons de bonnes relations ».

« Que cela cesse ! »