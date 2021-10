Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo s’agace sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 12h10 par G.d.S.S.

Alors que les récentes sorties médiatiques de Kylian Mbappé ont suscité de vives critiques, Daniel Riolo prend position sur l’avenir de l’attaquant du PSG et assure sa défense.

Dans ses entretiens accordés à L’Equipe et RMC Sport mardi, Kylian Mbappé s’est lâché sur les sujets épineux du moment : son envie de quitter le PSG, le Real Madrid, les tensions avec Neymar… L’attaquant français a répondu aux interrogations, et ses réponses n’ont pas forcément été du goût de tout le monde, certains reprochant notamment à Mbappé d’afficher un discours trop politique pour calmer les supporters du PSG. Mais Daniel Riolo ne comprend pas cette position et l’a fait savoir sur les ondes de RMC Sport.

« On ne peut pas considérer qu’il dit la vérité ' »